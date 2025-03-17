Шишкин высказался об отсутствии Вендела в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался об отсутствии полузащитника «Зенита» Вендела в матче 21-го тура РПЛ между красно-белыми и сине-бело-голубыми (2:1). Бразилец пропускал игру из-за дисквалификации.

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