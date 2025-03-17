«Нет ни слов, ни настроения». Проклятый сезон Арсена Захаряна в Испании

В августе 2023 года молодой и амбициозный Арсен Захарян пополнил состав «Реала Сосьедад», что стало большой неожиданностью для того времени. Никто не думал, что трансфер станет возможным из-за ограничений, наложенных на российские клубы. Сейчас же отечественные болельщики активно следят за карьерой полузащитника в Испании.

Одна травма выбила на полгода

В июле 2024-го хавбек подвернул лодыжку на тренировке. Сначала в прессе заявляли, что на восстановление уйдёт неделя, но позже потребовалась операция и возвращение заняло более полугода.

У Арсена Захаряна была травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, возникшая в результате вывиха, – говорилось в заявлении испанского клуба на официальном сайте.

Полузащитник пропустил начало сезона-2024/2025 и появился на поле лишь 2 февраля. Футболист вышел на замену на 78-й минуте в гостевом матче 22-го тура Примеры с «Осасуной». Спустя три недели, в матче с «Леганесом», Арсен забил свой первый гол в сезоне.

К этому моменту Захарян принял участие в четырёх матчах во всех турнирах сезона, записав на свой счёт гол и голевую передачу. Но всё игровое время составило 78 минут – не так много, как хотелось бы. Он ни разу не выходил в старте.

Николай Комличенко в интервью «Чемпионату» рассказал:

«Травмы пока не дают ему заиграть. Где-то прочитал недавно, Федя Смолов сказал и у меня такая же мысль была, что он рассчитывал на второй сезон, что попрёт. А получилось – травма и операция. Тяжёлый момент. Переживаем за него! Болеем! Когда наши играют в Европе в таких топовых чемпионатах, я думаю, что все следят. Арсену скорейшего выздоровления!»

Теорий заговора пока нет, но футболисты понимают причину таких травм. И в их словах присутствует логика. Все игроки суеверны, со своими мыслями, ритуалами и традициями. Возможно, что экс-полузащитник московского «Динамо» и правда рассчитывал проявить себя во втором сезоне, потому что в первом статистика была многообещающая: 1862 минуты на поле во всех европейских турнирах и «1+2» по голевым действиям. Казалось, что Арсену всё время чуть-чуть не хватает до следующего мяча или результативного ассиста, но и сам игрок, и вся команда верили в успех.

Травмы полузащитника также прокомментировал Александр Мостовой:

«Неприятно, что он за полгода провёл мало матчей. Знаю все эти травмы. Главное сейчас Арсену вылечиться. На молодых всё быстро заживает. У него хороший контракт. В Испании прекрасная жизнь, солнце, один из самых сильных чемпионатов в Европе. Захарян всегда успеет вернуться в Россию», – сказал экс-игрок «Сельты» в интервью «РБ Спорт»

Сезон ещё не окончен

Главный тренер продолжает верить в Захаряна, а хавбек горит желанием забивать и приносить помощь команде. На травматичность влияет множество факторов: питание, климат, качество полей, тренировочные и игровые нагрузки. Арсену нужно подтянуть свои физические кондиции и давать организму больше времени на адаптацию.

Российские игроки, уехавшие в Европу, такие как Матвей Сафонов и Александр Головин, отмечали сложность тренировок и их скорость. Бывшие и действующие игроки Примеры рассказывают, что футболисты в испанском чемпионате быстрее и техничнее, принятие решений на обработку и передачу мяча у них занимает в 1,5-2 раза меньше времени, чем у игроков РПЛ. 14 марта появилась новость, что Захарян снова покинул тренировку клуба – произошёл рецидив травмы квадрицепса. Жаль, очень жаль.

Брат полузащитника Давид Захарян верит, что сезон для футболиста не завершён.

У Арсена рецидив, видимо, до конца не долечил, и вот снова. По прогнозам – три-четыре недели. Нет ни слов, ни настроения что-то писать. Думаю, в этом сезоне он ещё сыграет. Но главное – качественно и хорошо залечить травму, чтобы не было рецидивов и прочей ерунды, – написал Давид в своём телеграм-канале.

Сейчас футболисту нужно основательно поработать над своими травмами и всё залечить. Ведь каждый раз восстановление начинается практически «с нуля», нужно возвращать тонус мышцам и приходить в оптимальную игровую форму. Сезон ещё не окончен, и у Арсена будет шанс показать себя. Мы будем ждать его возвращения.