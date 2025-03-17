Месси не сыграет за сборную Аргентины в мартовских отборочных матчах ЧМ

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси, выступающий за клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", не попал в окончательную заявку национальной сборной на мартовские матчи. Об этом сообщает пресс-служба сборной Аргентины.

По информации журналиста Нани Сенры из DSports Radio, Месси не был вызван в сборную из-за травмы, полученной во время матча чемпионата MLS против "Атланты" (2:1), который прошел в ночь на понедельник.

В марте сборная Аргентины проведет два матча квалификации чемпионата мира 2026 года. Встречи против сборных Уругвая и Бразилии пройдут в ночь на 22 и 26 марта соответственно.

Месси 37 лет, он выступает за "Интер Майами" с июля 2023 года. В текущем сезоне MLS футболист провел два матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. В прошлом сезоне Месси стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. С 2003 по 2021 год он выступал за испанскую "Барселону". Также он выступал за французский "Пари Сен-Жермен". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).