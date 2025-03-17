Дзюба рассказал, что для него значит вызов в сборную России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, что для него значит вызов в национальную команду России.

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— Что значит для тебя вызов в сборную?

— Огромная честь представлять свою страну. Для любого спортсмена, в любой дисциплине предел мечтаний — сборная.

Это вершина твоей карьеры. Сборная важна для любого спортсмена, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.