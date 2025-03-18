Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук высказался о возвращении в Россию после приезда в расположение сборной для мартовских матчей с Гренадой и Замбией.

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— Первый раз приехал в Россию после того, как уехал в Швейцарию?

— Да, первый раз, получается, где-то за полгода, чуть больше. Очень соскучился, на самом деле, и вот такое настроение, волнительное даже, можно сказать, потому что долго, когда не бываешь, отвыкаешь, наверное, от многих вещей, привыкаешь уже к тем вещам, наверное, потому что всё-таки время нужно было для них. Вот, ну, а так, рад, конечно, вернуться, присоединиться к сборной, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала сборной России.

Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» из московского «Локомотива» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на его счету два гола и результативная передача в 16 встречах швейцарской Суперлиги.