Опубликовано видео первой тренировки Дзюбы в сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала видео с первой тренировки национальной команды в рамках мартовского сбора. В кадр попал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

13 марта Дзюба и Глушенков получили вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА.