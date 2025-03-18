Дзюба назвал национальные команды, которым забивал в сборной, накануне игры с Гренадой

Нападающий тольяттинского «Акрона» и национальной команды России Артём Дзюба в преддверии товарищеского матча со сборной Гренады, который состоится уже завтра, 19 марта, на «ВТБ Арене», вспомнил, каким национальным командам он забивал.

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«Их 16, да? Так, поехали. Сборная Испании, Шотландия, моё любимое Сан-Марино, Лихтенштейн, Швеция, Египет, Саудовская Аравия, Дания. Так, пока восемь насчитал. А я Мальте забивал? Да, точно, я на Мальте забил же, точно-точно, заковырял. Казахстану забивал. Сербии забивал, я даже два сербам забил. Словения: Яну Облаку два забил, такое не забыть. Ещё Кипр, Коста-Рика. Бразилии и Франции не забивал, а с Бразилией я и не играл (смеётся). Туркам я забивал. Молдова! Точно, я забивал при Слуцком в падении гол тогда», — сказал Дзюба в видео, опубликованном пресс-службой сборной России по футболу в телеграм-канале.

Напомним, Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной.