Болгарский клуб извинился за минуту молчания в память о живом футболисте

Руководство болгарского футбольного клуба "Арда" извинилось перед бывшим игроком клуба Петко Ганчевым за минуту молчания, организованную в память о нем перед игрой чемпионата страны. Комментарий клуба приводит портал Dunav Most.

В воскресенье "Арда" дома со счетом 1:1 сыграла вничью с "Левски". Перед началом матча была объявлена минута молчания в память о 78-летнем Ганчеве.