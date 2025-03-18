Футболисты «Арды» перед матчем чемпионата Болгарии почтили минутой молчания память 78-летнего спортсмена Петко Ганчева, который на самом деле был жив. После этого, когда ошибка была обнаружена, ФК принес свои извинения Ганчеву. Об этом сообщает Sports.ru.

Инцидент произошел во время игры между «Ардой» и «Левски». Ганчев пять лет играл за «Арду» и забил около 120 голов, а после занимал должность помощника тренера. Предположительно, «Арда» получила неверную информацию — клуб перед началом игры объявил о смерти Ганчева и призвал почтить его память минутой молчания, что и сделали футболисты.

Сам Ганчев не присутствовал на матче — опоздал на него из-за работы. О произошедшем он узнал, когда вернулся домой: там его встретила плачущая жена, которая узнала о смерти супруга из телевизора. Кроме того, ему стали звонить ошарашенные друзья.

Позднее в «Арде» узнали, что экс-футболист жив. Клуб принес извинения своему ветерану, пожелав ему долгих лет жизни. В беседе со СМИ Ганчев отметил, что ситуация была «не из приятных», однако он старается быть позитивным. Обвинять в произошедшем пожилой спортсмен никого не собирается.