Дзюба назвал лучшее событие в своей карьере

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил на YouTube-канале сборной России, что будет гордиться играми за национальную команду на чемпионате мира.

«Когда я закончу, главным, чем я буду гордиться, — это матчами за сборную на чемпионате мира, наверное. Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере. Это лучшие эмоции, которые я испытывал», — сказал Дзюба.

Дзюба провел за сборную России пять матчей на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, забив пять мячей. Россия дошла на турнире до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти Хорватии.

13 марта Дзюба получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.