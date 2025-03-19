В «Химках» прокомментировали новые решения палаты по решению споров РФС

«Химки» будут выполнять все свои обязательства, установленные Российским футбольным союзом (РФС), по мере возможности, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе подмосковного клуба.

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Во вторник палата РФС по разрешению споров обязала «Химки» выплатить задолженность футболисту Олегу Исаенко, клубу «Арсенал» за трансфер Никиты Кокарева, а также оштрафовала подмосковный клуб за неисполнение предыдущих решений организации. РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов.

— «Химки» признают все свои обязательства и будут выполнять их по мере возможности, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе подмосковного клуба.

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