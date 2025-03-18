Сулейманов заявил, что у «Локомотива» остаются чемпионские амбиции

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о положении команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

© Спорт день за днем

«У нас остаются чемпионские амбиции до последнего матча. Мы хотим выиграть. Но у нас очень много потерь. Мы будем сражаться даже в такой ситуации. Все ребята способные – не просто же так в команде находимся», – приводит слова Сулейманова «Чемпионат.com».

«Локомотив» после зимней паузы еще не потерпел ни одного поражения. «Железнодорожники» одержали одну победу и дважды сыграли вничью в РПЛ, а также обыграли махачкалинское «Динамо» в плей-офф Кубка России.

После 21 тура текущего сезона чемпионата России «Локомотив» набрал 40 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара», лидирующих в турнире, составляет шесть баллов.

25-летний Сулейманов отметился одним голом, а также получил 4 желтые карточки в 20 матчах РПЛ-2024/25.