Шалимов: Соболев – это троянский конь в «Зените»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Как долго это у «Зенита» будет продолжаться? Пока Семак не посадит Соболева на лавку, а выходить он будет под навал. Соболев игрок хороший, но сейчас он не готов выходить на поле и приносить пользу. На кону у «Зенита» очень многое, этот вопрос надо решать. Сезон можно завалить просто из-за одного перехода. Соболев – это троянский конь. Играет он так часто, как будто ему это кто-то обещал», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов отметил, что «Зенит» по игре пока не фаворит в текущем розыгрыше чемпионата России, а в петербургском клубе по-прежнему никак не могут разобраться с составом.

«Зенит» официально объявил о покупке Соболева у «Спартака» в конце августа. Нападающий заключил с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 10 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ Соболев провел за сине-бело-голубых 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями, а также получил две желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 7,5 млн евро.

«Зенит» после 21 тура текущего сезона чемпионата России набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Спартаку», в активе которого столько же баллов, по дополнительным показателям.