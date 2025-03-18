Вратарь «Барселоны» высказался о Педри

Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны высказался о полузащитнике каталонцев Педри.

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«Он исключительный игрок. Невероятно видеть, как он контролирует темп игры, знает, когда нужно идти вперёд, когда отступить. Он знает, когда ускориться, а когда замедлиться. Сейчас нет другого такого игрока, как он», — приводит слова Щенсного Football Espana.

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Педри провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Действующее соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 100 млн.