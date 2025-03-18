Даниил Зорин оценил состав молодежной сборной России

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин, выступающий на правах аренды в «Ахмате», оценил нынешний состав молодёжной сборной России.

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«Кто‑то играет, кто‑то старается пробиться в Российскую Пемьер‑Лигу. Наверное, на сегодняшний день это один из самых сильных составов, который можно было собрать по нашему возрасту. В течение сезона есть паузы для матчей сборных, поэтому привыкли после игр в чемпионате ехать в Новогорск. Переключение происходит сразу же», — сказал Зорин в эфире «Матч ТВ».

В рамках мартовского сбора команда дважды сразится с молодёжной сборной Колумбии. Встречи состоятся 22 и 23 марта. Первая игра пройдёт на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо и начнётся в 3:00 мск. Второй матч состоится на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали, начало встречи – в 23:55 мск.