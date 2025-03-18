«Зенит» обратился в ЭСК по трем спорным моментам в матче со «Спартаком»

Футбольный клуб «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию после матча со «Спартаком».

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По информации «Чемпионата» «Зенит» направил в Экспертно-судейскую комиссию жалобу, касающуюся трёх спорных эпизодов.

Игра состоялась 16 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась поражением «Зенита» со счётом 1:2.

После этого поражения «Спартак» поднялся на вторую позицию в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит», набрав такое же количество баллов, занял третье место из-за худших результатов в личных встречах.