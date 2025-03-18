Дзюба рассказал, что для него значит вызов в сборную России

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на вызов в сборную России, отметив, что для него это вершина карьеры, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

© Газета.Ru

«Для меня это огромная честь — представлять свою страну. Это особые ощущения. У любого спортсмена в любой дисциплине предел мечтаний — сборная страны. Это вершина карьеры», — сказал Дзюба.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.