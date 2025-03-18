Романцев поведал, что сказал Станковичу после победы над «Зенитом»

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что сказал нынешнему наставнику московского клуба Деяну Станковичу после победы красно-белых над петербургским "Зенитом".

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"После матча я поздравлял Станковича с успехом, то еще раз напомнил слова, сказанные ему при нашей первой встрече: "Запомни, Деян, против "Спартак" все играют с удвоенной силой, потому что победа над ним для них самая главная". Вот об этом нельзя забывать до самого последнего матча в сезоне!", - приводит слова Романцева "СЭ".

Московский "Спартак" 16 марта 2025 года в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал победу над петербургским "Зенитом" со счётом 2:1. В результате этой победы красно-белые набрали 43 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре москвичи 30 марта на выезде сыграют против грозненского "Ахмата".

Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. Его действующий контракт со столичным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.