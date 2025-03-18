Стали известны имена кандидатов на замену Постекоглу на посту тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола и наставник «Фулхэма» Марку Силва являются основными кандидатами на место Ангелоса Постекоглу, если руководство «Тоттенхэм Хотспур» сочтёт необходимым сменить главного тренера. Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, Лига Европы рассматривается как критически важный турнир для карьерных перспектив Постекоглу, так как этот турнир всё ещё может спасти сезон «Тоттенхэма», учитывая, что он даёт шанс завоевать трофей и попасть в Лигу чемпионов. Также отмечается, что клуб по-прежнему поддерживает Постекоглу и с пониманием относится к кризису травм, который во многом повлиял на форму и результаты «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» набрал 34 очка после 29 матчей и находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.