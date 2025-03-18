Маурисио Почеттино рассказал, почему не возглавил сборную Англии

Чемпионат.com

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино рассказал, почему не возглавил национальную команду Англии.

Почеттино рассказал, почему не возглавил сборную Англии
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«Всё дело в моменте времени. Я разговаривал со своим бывшим президентом Дэниелем Леви (президентом «Тоттенхэма». — Прим. «Чемпионата»), и он сказал, что в футболе всё зависит от момента, и он всегда говорил мне: «Маурисио, всегда важно время». Это правда, потому что у него есть опыт в футболе, и это большая честь — быть главным тренером сборной Англии, но время иногда не совпадает с тем моментом, когда ты можешь быть доступен, а этот вариант исчезает», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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