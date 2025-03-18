Экс-игрок «Зенита» призвал проверить на допинг футболистов «Спартака»

Бывший игрок «Зенита», чемпион СССР Борис Чухлов прокомментировал поражение команды от «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

По его мнению, «Спартак» перебегал и задавил физически «Зенит». Чухлов призвал проверить красно-белых на допинг.

«Там же нашли у хоккеиста ЦСКА (Владислава Каменева — прим. «Ленты.ру») допинг. Четырехкратное превышение дозы мельдония! Я и подумал: у игроков "Спартака", наверное, тоже», — заключил он.

Ранее стало известно, что футболистам «Спартака» назначили пятикратные премиальные за победу над «Зенитом». Игроки стартового состава получили по 2,1 миллиона рублей, те, кто вышел на замену, — по одному миллиону, запасные — по 435 тысяч.

Игра прошла 16 марта в Москве. Победу со счетом 2:1 одержал «Спартак». Красно-белые не обыгрывали «Зенит» с 2017 года.