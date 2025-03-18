Экс-игрок «Зенита» назвал главную проблему Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Борис Горовой в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

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– Во время проигранного матча против «Спартака» Семак сделал несколько неоднозначных решений. Как думаете, есть ли у Сергея Богдановича усталость от «Зенита»?

– У него другая усталость. Футболисты, которые покупаются за большие деньги, должны играть. Многие игроки дублируют позиции друг друга. Ему приходится ломать голову, как вставить их в состав. У него очень большие проблемы в этом. Я уверен, что договориться с иностранцами тяжело. Они могут обидеться и встать, не приносить пользу. Ты им не объяснишь, что за 20-30 минут можно принести пользу. Семак на самом деле в тяжелой ситуации. В «Зените» перебор иностранцев.

В Италии в 80-х годах играли по 3 легионера, но клубы выигрывали еврокубки. А тут уже перебор наступил. Ситуация превращается в неуправляемую. Русские футболисты не растут, потому что у них нет и шанса, – отметил Борис Горовой.

После 21 тура в РПЛ лидирует «Краснодар» с 46 очками. На втором месте находится «Спартак» (43), а на третьем – «Зенит» (43).

«Зенит» никому не отдает золото с 2019 года. Все чемпионские титулы добыты под руководством Сергея Семака.

«Зенит» никому не отдает золото с 2019 года. Все чемпионские титулы добыты под руководством Сергея Семака.