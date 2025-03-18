Килиан Мбаппе оценил возможность сыграть против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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«Думать об этом – самая большая ошибка, которую можно совершить. Напоминает прошлый сезон, когда все предполагали, что в финале сыграют «ПСЖ» и «Реал». В итоге этого не случилось. Поэтому я думаю только о «Реале» и об «Арсенале», который будет нашим соперником в четвертьфинале. Мы участвуем во всех соревнованиях. У нас есть возможность для больших достижений в заключительной части сезона, и мы должны направить всю энергию на себя и на предстоящие матчи. Такие прогнозы следует оставить для широкой публики, для людей, которые имеют право увлекаться или строить гипотезы. У нас нет на это времени», – сказал нападающий «Реала» в интервью Le Parisien.

«ПСЖ» и «Реал» могут встретиться в 1/2 финала Лиги чемпионов, если в четвертьфинале парижане пройдут «Астон Виллу», а испанцы – «Арсенал».