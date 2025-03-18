Мбаппе оценил возможность сыграть против ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказал отношение к потенциальной встрече «сливочных» с его бывшим клубом «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

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– «Реал» находится в той же части сетки Лиги чемпионов, что и «ПСЖ». Хотели бы вы встретиться с ним в полуфинале, или подобного сценария вы бы предпочли избежать? – Худшей ошибкой было бы думать об этом. Подобное напоминает мне прошлый год, когда все думали, что всё предрешено, и финале будут «ПСЖ» и «Реал». Однако «ПСЖ» не вышел в финал. Поэтому я думаю только об «Арсенале», который будет нашим соперником в четвертьфинале, а также о своей команде, мадридском «Реале».

Мы участвуем во всех соревнованиях. У нас есть возможность добиться чего-то грандиозного в концовке сезона. Все наши силы должны быть направлены на предстоящие матчи. Такого рода прогнозы мы должны оставить для широкой публики, для людей, которые имеют право обсуждать или спекулировать. У нас нет на это времени, — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: