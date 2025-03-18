В «Юнайтед» отказались комментировать новость о том, что Промес принял ислам

В пресс‑службе дубайского «Юнайтед» заявили «Матч ТВ», что клуб не будет комментировать информацию о возможном принятии ислама футболистом команды Квинси Промесом.

© ФК «Дубай Юнайтед»

Во вторник Промес опубликовал в соцсетях фотографию с подписью «Аллаху А́кбар». В сети появилась информация, что футболист принял ислам.

— Клуб не будет комментировать личную жизнь игроков, — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе дубайского клуба.

Промес в июле 2024 года покинул «Спартак». В сентябре 2024‑го нидерландец подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая, которая играет во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

В феврале прошлого года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Кроме того, летом 2023‑го футболист был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Власти Нидерландов ранее обратились к ОАЭ с просьбой экстрадировать футболиста.

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