Тренер хорватского клуба после поражения набросился на журналиста

16 марта 2025 года в рамках 26-го тура Первой лиги Хорватии состоялась встреча между командами «Риека» и «Хайдук». Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0. После встречи главный тренер гостей Дженнаро Гаттузо в прямом эфире вступил в конфликт с ведущим шоу Йошко Еличичем.

© ФК «Хайдук»

Игра носила принципиальный характер. Это был один из ключевых матчей за первую строчку в таблице. С самого начала встреча складывалась для подопечных Гаттузо тяжело. Они меньше владели мячом, были вынуждены обороняться, лишь изредка выбегая в контратаки. Это неудивительно, поскольку к самому матчу команда подошла не в лучшей форме: две победы, две ничьих и одно поражение в последних пяти встречах, в то время как у их соперников наблюдалась серия из двух ничьих, но трёх побед перед ними.

Первый тайм стал настоящей катастрофой для «Хайдука». Пропущенный мяч на 25-й минуте, грубая игра, три жёлтые карточки и пенальти спустя 10 минут после первого гола. Как итог – 0:2 к перерыву и полное фиаско. На вторые 45 минут Гаттузо придумал новый план. Он произвёл двойную замену в перерыве, выпустив двух нападающих вместо защитника и полузащитника, но это не помогло. На 54-й минуте экс-игрок казанского «Рубина» Филип Уремович получил жёлтую карточку за грубый фол вблизи своей штрафной. Он толкнул оппонента в спину, а после его падения едва ли не прошёлся лежачему сопернику по спине. В общем, градус уже тогда взлетел до небес.

Под занавес встречи «Риека» забила третий, установив окончательный счёт на табло – 3:0. Самое интересное произошло сразу после матча. Главный тренер гостей отправился в ТВ-студию, чтобы ответить на пару вопросов журналистам по поводу игры своей команды. Но когда Гаттузо там появился, зрители могли наблюдать неожиданную картину: злой, абсолютно недовольный происходящим специалист, сначала отказался пожимать руку одному из ведущих шоу, экс-игроку «Хайдука» Йошко Еличичу, а затем и вовсе заявил, что не уважает его и не будет с ним разговаривать.

«Я не хочу пожимать тебе руку, потому что ты слишком много болтаешь и не уважаешь людей. Ты играл в футбол и все понимаешь, ты очень хорошо знаешь ситуацию. Я тебя не уважаю», – сказал Гаттузо.

В ответ ведущий отметил, что команда «играет очень плохо», на что получил закономерное: «это мой стиль» от наставника.

Перепалка на повышенных тонах продолжалась около минуты. Примечательно, что начиналось всё с английского языка, но, когда речь зашла о взаимном уважении, к которому апеллировал ведущий, оба участника конфликта перешли на испанский. Всё это было похоже на какой-то вечер пятницы в латинском баре: Гаттузо активно жестикулировал, махал пальцами прямо перед лицом Еличича, требовал «говорить исключительно о футболе», но не получил достойного, по его мнению, ответа и заявил:

«Это последний раз, когда я говорю с вами по телевидению! Вы злой человек, я больше не буду выступать, пока вы здесь. Вы говорите так, словно покорили весь мир», – сказал главный тренер «Хайдука».

После этого в ситуацию вмешалась ведущая Валентина Милетич, и наставник продолжил диалог с ней.

После этого поражения команда Дженнаро Гаттузо опустилась на вторую строчку турнирной таблицы и отстаёт от лидирующей «Риеки» на два очка за 10 туров до конца чемпионата. Следующая игра, она станет четвёртой в сезоне, между командами состоится 17 мая в городе Сплит на домашнем стадионе «Хайдука» «Полюд».