В «Зените» заявили о девальвации чемпионской гонки в РПЛ

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал об обращении петербургского клуба в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам встречи 21-го тура РПЛ против "Спартака" (1:2).

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"Мы отправили в ЭСК РФС фото и видеоматериалы, на которых очевидно, что колено игрока "Спартака" при передаче впереди бутсы футболиста "Зенита". Это напрямую повлияло на результат матча. Как и другие ошибки. Ведь вместо второй жёлтой карточки Умяров, Рябчук и Бабич остались без наказания. Самое печальное, что такие ошибки могут повлиять на ход борьбы за чемпионство. Тем самым происходит девальвация этой гонки", - приводит слова Медведева Metaratings.

16 марта в Москве на стадионе "Лукойл Арена" состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Подопечные Деяна Станковича забили победный гол на 90-й минуте - после передачи Даниила Денисова с правого фланга отличился полузащитник Кристофер Мартинс. Однако возникли сомнения насчёт правильности этого гола, так как в телетрансляции не было показан повтор, где отчётливо было видно, что игрок "Зенита" был ближе к своим воротам, чем игрок "Спартака".

По итогам этой встречи "Спартак" набрал 43 очка и обошёл "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России.