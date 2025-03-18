Родитель жестко избил тренера своего сына, но виноватым себя не считает

Жуткие истории в мире спорта происходят достаточно часто. Обычно такие ситуации случаются не на топ-уровне – там такое сразу же станет известно широкой аудитории. Зато в детских или юношеских школах конфликтов много. На этот раз отец одного из учеников футбольной школы «Радий» напал на тренера Романа Сазонова. Родителю не понравилось, какой состав команды специалист назвал для участия в матче. Не согласен был не только конкретный мужчина, но и некоторые другие матери и отцы, однако именно этот проявил себя агрессивно.

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Сначала он начал хамить тренеру и угрожать ему увольнением. При этом родитель разговаривал с Романом на ты, а не вы, как принято. Затем позвал специалиста пообщаться «по-другому», и вместо конструктивной беседы тот получил удар в лицо. Далее тренер уже понял, в чём дело, вывернул руки агрессивно настроенного родители и держал его в таком состоянии.

Ему помогли болельщики, которые были на стадионе школы – они же вызвали скорую. В программе «Кстати…» Сазонов показал своё лицо с огромной гематомой под правым глазом. Он также добавил, что у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

Специалист подал заявление в полицию. Он сообщил, что следователь, которая принимала показания Романа, удивилась, что такое вообще могло произойти. Коллеги Сазонова его также поддержали.

Тренер пояснил, что конфликт начался за неделю до инцидента. Родители, которые хотели лучшего для своих детей, задавали ему множество вопросов, почему составы именно такие, а не те, что они хотели. Специалист пытался решить проблему мирно, доказать, что так лучше. Отцы и матери же постоянно вмешивались в его работу – хотели даже научить его, как играть в футбол и тренировать. Им казалось, что детей недооценивают и не дают им равные возможности. Ситуация стандартная – такое часто происходит в спорте. Но далеко не всегда за этим следует рукоприкладство.

Алексей Крутов, руководитель школы «Радий», рассказал, что 15 лет работает в этом учреждении. По его словам, таких ситуаций никогда не было. Вмешательство родителей в тренировочный и соревновательный процесс – проблема частая. Они считают, что знают лучше, что нужно делать, несмотря на то, что у специалистов есть соответствующее образование, и не доверяют тренерам.

Александр, отец ученика, из-за которого произошёл конфликт, подтвердил случившееся. Он заявил, что не собирался драться и избивать кого-то. Ситуация накалилась – по информации родителя, либо он должен был ударить тренера, либо тот ударил бы его.

«Наверное, до такого можно было бы не доводить, если бы руководство среагировало на вопросы и крики о помощи. То, что происходит в команде, не совсем корректно по отношению к детям. <...> За синяк я готов извиниться, а в целом за ситуацию я себя виноватым не чувствую», – рассказал мужчина.

С делом сейчас разбираются в полиции. А ребёнок, отец которого напал на тренера, продолжает посещать занятия в спортивной школе – на нём ситуация никак не отразилась.