В «Спартаке» сообщили, что Гарсия не поехал в сборную из-за повреждения

В «Спартаке» сообщили, что Ливай Гарсия не поехал в сборную из-за повреждения
Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нападающий красно-белых Ливай Гарсия остался в расположении московского клуба, несмотря на вызов в сборную Тринидада и Тобаго.
«Ливай Гарсия, вызванный в сборную Тринидада и Тобаго, остался в расположении клуба — у него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андре й Панков.