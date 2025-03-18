Российский тренер ждет новый рекорд сборной России в игре с Гренадой

Тренер Игорь Колыванов считает, что сборная России в матче с Гренадой может установить рекорд по забитым мячам в одном матче, передает «Чемпионат».

«Возможно, наши футболисты забьют достаточное количество мячей Гренаде и установят ещё один рекорд. Но все ждут возвращения нашей сборной и наших клубов на международную арену. Поэтому нужно готовиться», — сказал Колыванов.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.