Бывший нападающий московского «Динамо», «Фейеноорда», «Сельты» и «Анжи», а ныне футболист «Краснодара» Фёдор Смолов объяснил, почему не хочет становиться тренером после завершения профессиональной карьеры игрока.

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