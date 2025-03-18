Футболист «Барселоны» выбыл на два месяца из‑за травмы

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо пропустит около двух месяцев из‑за травмы колена, сообщает пресс‑служба испанского футбольного клуба.

21‑летний хавбек получил повреждение в матче 28‑го тура чемпионата Испании против «Атлетико», который прошел 16 марта в Мадриде и завершился победой «сине‑гранатовых» со счетом 4:2.

— Сегодня утром было проведено дополнительное обследование Марка Касадо, подтвердившее частичный разрыв боковой коллатеральной связки правого колена. Он пройдет консервативное лечение и, как ожидается, будет отсутствовать около двух месяцев, — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Касадо провел 36 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один мяч и сделал шесть голевых передач.

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