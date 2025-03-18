Футболист «Барселоны» Касадо выбыл на два месяца из‑за травмы

Матч ТВ

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо пропустит около двух месяцев из‑за травмы колена, сообщает пресс‑служба испанского футбольного клуба.

Футболист «Барселоны» выбыл на два месяца из‑за травмы
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21‑летний хавбек получил повреждение в матче 28‑го тура чемпионата Испании против «Атлетико», который прошел 16 марта в Мадриде и завершился победой «сине‑гранатовых» со счетом 4:2.

— Сегодня утром было проведено дополнительное обследование Марка Касадо, подтвердившее частичный разрыв боковой коллатеральной связки правого колена. Он пройдет консервативное лечение и, как ожидается, будет отсутствовать около двух месяцев, — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Касадо провел 36 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один мяч и сделал шесть голевых передач.

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