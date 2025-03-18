Смолов ответил, хватит ли ему денег, заработанных за карьеру, до конца жизни

Бывший нападающий московского «Динамо», «Фейеноорда», «Сельты» и «Анжи», а ныне футболист «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, хватит ли ему денег, которые он заработал за свою карьеру, до конца жизни.

© Чемпионат.com

— Насколько тебе деньги, заработанные тобой, позволят до конца жизни в целом, даже если ты не будешь зарабатывать что-то ещё, безбедно жить, кайфовать?

— Ну, это вот, собственно, я уже упомянул, потому что я покупал акции, вот эти еврооблигации, к ним сейчас нет доступа… Поэтому, в принципе, у меня было понимание, что я делаю, чтобы жить, ну, пассивный доход, скажем так себе, обеспечить достаточно неплохой. Вот сейчас, когда это произошло, ну заново всё это как-то пытаюсь заложить, сделать.

— Давай просто представим сценарий. Значит, ты не становишься спортивным директором ни через год, не через два, не через пять. Для фана ведёшь подкаст, который приносит тебе какую-то копеечку. Вот достаточно ли твоего капитала, чтобы безбедно жить до конца своей жизни?

— До конца жизни прям… Блин, сложно прогнозировать сейчас это, у нас такая экономика… Ну смотри, вот если так рассмотреть, берёшь какую-то энную сумму, кладёшь на вклад в настоящее время. Ну без несчастья же можно жить под эти проценты. Вопрос, что будет с курсом, опять же. Если ты живёшь в Москве в рублях, ну типа в целом, да, конечно, до конца жизни мне там хватит. Но как бы есть понимание, что в какой-то момент могут запретить снять тебе эти деньги или проценты не выплатить. Ну, как будто сейчас нет, а вдруг вот будет. Поэтому очень сложно ответить. Наверное, до конца жизни на сегодняшний день нет, но на какое-то там понятное обозримое будущее точно да.

— Тебя как-то тревожит этот момент?

— Да нет, ты знаешь, на самом деле нет, потому что я в целом достаточно такой предприимчивый, открытый человек к чему-то новому, в том плане, что сидеть на печи, грубо говоря, хлестать пивас после карьеры у меня в принципе никогда не было желания. Наоборот, мне кажется, что в 35 лет в рамках жизни относительно молодого возраста у тебя ещё перед тобой все границы, возможности, ты ещё относительно молод, полон сил узнать что-то новое, что-то новое попробовать. Мне кажется, это, наоборот, очень классная возможность. Я к этому отношусь ровно так, — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.