Фёдор Смолов ответил, хватит ли ему денег, заработанных за карьеру, до конца своей жизни

Чемпионат.com

Бывший нападающий московского «Динамо», «Фейеноорда», «Сельты» и «Анжи», а ныне футболист «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, хватит ли ему денег, которые он заработал за свою карьеру, до конца жизни.

Смолов ответил, хватит ли ему денег, заработанных за карьеру, до конца жизни
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— Насколько тебе деньги, заработанные тобой, позволят до конца жизни в целом, даже если ты не будешь зарабатывать что-то ещё, безбедно жить, кайфовать?

— Ну, это вот, собственно, я уже упомянул, потому что я покупал акции, вот эти еврооблигации, к ним сейчас нет доступа… Поэтому, в принципе, у меня было понимание, что я делаю, чтобы жить, ну, пассивный доход, скажем так себе, обеспечить достаточно неплохой. Вот сейчас, когда это произошло, ну заново всё это как-то пытаюсь заложить, сделать.

— Давай просто представим сценарий. Значит, ты не становишься спортивным директором ни через год, не через два, не через пять. Для фана ведёшь подкаст, который приносит тебе какую-то копеечку. Вот достаточно ли твоего капитала, чтобы безбедно жить до конца своей жизни?

— До конца жизни прям… Блин, сложно прогнозировать сейчас это, у нас такая экономика… Ну смотри, вот если так рассмотреть, берёшь какую-то энную сумму, кладёшь на вклад в настоящее время. Ну без несчастья же можно жить под эти проценты. Вопрос, что будет с курсом, опять же. Если ты живёшь в Москве в рублях, ну типа в целом, да, конечно, до конца жизни мне там хватит. Но как бы есть понимание, что в какой-то момент могут запретить снять тебе эти деньги или проценты не выплатить. Ну, как будто сейчас нет, а вдруг вот будет. Поэтому очень сложно ответить. Наверное, до конца жизни на сегодняшний день нет, но на какое-то там понятное обозримое будущее точно да.

— Тебя как-то тревожит этот момент?

— Да нет, ты знаешь, на самом деле нет, потому что я в целом достаточно такой предприимчивый, открытый человек к чему-то новому, в том плане, что сидеть на печи, грубо говоря, хлестать пивас после карьеры у меня в принципе никогда не было желания. Наоборот, мне кажется, что в 35 лет в рамках жизни относительно молодого возраста у тебя ещё перед тобой все границы, возможности, ты ещё относительно молод, полон сил узнать что-то новое, что-то новое попробовать. Мне кажется, это, наоборот, очень классная возможность. Я к этому отношусь ровно так, — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.

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