«Манчестер Юнайтед» может продать шесть футболистов летом

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что грядущим летом у клуба появится возможность для инвестирования в трансферы высококлассных футболистов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, «красные дьяволы» считают, что бюджет клуба можно будет пополнить за счёт потенциальных продаж защитника Виктора Линделёфа, полузащитников Каземиро, Кристиана Эриксена и Кобби Майну.

Также допускается вариант с трансфером нападающих Маркуса Рашфорда и Антони, что поможет «Манчестер Юнайтед» получить дополнительный доход. На текущий момент Рашфорд находится в аренде в «Астон Вилле», а Антони — в «Бетисе».