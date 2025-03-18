Серхио Рамос стал самым удаляемым футболистом в истории

Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос в матче 12-го тура чемпионата Мексики с «Пумас» получил 30-ю красную карточку в профессиональной карьере и стал самым удаляемым футболистом в истории с учётом игр в первых и вторых дивизионах мира, кубках и национальных сборных.

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Предыдущим рекордсменом был панамец Фелипе Балой, который заработал за свою карьеру 29 красных карточек.

Ранее Рамос 26 раз удалялся в статусе футболиста мадридского «Реала», дважды будучи игроком «ПСЖ», и один раз в составе «Севильи». При этом испанец ни разу не получал красную карточку в матчах сборной Испании, на счету футболиста 180 игр за национальную команду.