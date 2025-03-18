Дзюба заявил, что он «переобулся» в своем мнении о команде из Гренады

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба, признался, что «переобулся» в своем мнении о команде из Гренады. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Таким образом спортсмен прокомментировал свои прошлые слова о том, что он не хотел бы забивать голы в ворота такой команды, как Гренада, Бруней или Куба. Однако, позже он попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи, одним из которых оказалась игра против Гренады.

Как уточнил российский игрок, он смог своими глазами увидеть игроков из Гренады, после чего изменил свое мнение.

«Можно сказать, что переобулся. Сейчас шли с Валерием Георгиевичем мимо игроков Гренады, они ростом с меня. Нужно будет попотеть, но уже видно, что это ребята другого калибра, чем Бруней. Валерий Георгиевич пригласил, я приехал и других разговоров быть не может. Вызов в сборную, я счастлив здесь находиться», — заявил он.

Ранее Дзюба также подтвердил, что будет капитаном на матче сборной России с Гренадой.