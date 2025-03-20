Дзюба покинул расположение сборной России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба досрочно покинул расположение сборной России. По решению тренерского штаба национальной команды форвард вернулся в расположение клуба, сообщает официальный сайт РФС.

Таким образом, 36-летний футболист точно не сыграет в ближайшем товарищеском матче против Замбии.

Помимо Дзюбы из расположения сборной России также уехали полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.