Дзюба покинул расположение сборной России по решению Карпина

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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба досрочно покинул расположение сборной России. По решению тренерского штаба национальной команды форвард вернулся в расположение клуба, сообщает официальный сайт РФС.

Дзюба покинул расположение сборной России
© РИА Новости

Таким образом, 36-летний футболист точно не сыграет в ближайшем товарищеском матче против Замбии.

Помимо Дзюбы из расположения сборной России также уехали полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

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