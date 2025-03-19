Выяснилось, сыграет ли сборная Турции с Россией в 2025-м

Сборная Турции не планирует играть с Россией в 2025-м: «У нас нет свободной даты»
В Турции исключили вероятность товарищеского матча со сборной России в 2025 году.
Ранее такую возможность допускал президент РФС Александр Дюков.
«В этом году у нас не осталось слотов для игры с Россией, у нас нет свободной даты для этого товарищеского матча. Летом у нас будет тур по США, и мы уже об этом объявили. Осенью будут только официальные игры в соответствии с международным календарем. Возможен ли матч в следующем году? Пока у нас не составлен календарь, мы будем смотреть. Лучше дождаться официальных дат и объявлений, тогда можно будет планировать соперников для товарищеских игр», — сказал пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар.