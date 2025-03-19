Экс-игрок «Зенита» рад возвращению Дзюбы в сборную

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни прокомментировал вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России для участия в предстоящих товарищеских матчах.

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«Очень рад, что Артёма снова вызвали в сборную. Верю, что он поставит новый бомбардирский рекорд. Уверен, он может это сделать. Желаю ему провести хороший матч. Горжусь тем, что играл вместе с ним в «Зените». Он всегда мне нравился как игрок и человек», – приводят слова Данни «Известия».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Дзюбу в состав команды для участия в предстоящих товарищеских матчах против команд Гренады и Замбии, которые состоятся 19 и 25 марта. В игре против Гренады форвард выйдет на поле с капитанской повязкой. Дзюба не вызывался в состав национальной команды с 2021 года.

Дзюба с сентября выступает за «Акрон». Соглашение 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитано до конца текущего сезона. В составе «Акрона» нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата России, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.