Мостовой назвал сборную Гренады командой уровня торгового центра

Александр Мостовой сравнил сборную Гренады с командой уровня торгового центра.

Товарищеский матч России и Гренады пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

– Планируете смотреть матч сборной России с Гренадой?

– Может, даже на стадион поеду! Увижу своими глазами это произведение искусства. Все-таки в своей футбольной жизни я не сталкивался с командами уровня торгового центра! Поэтому заеду посмотреть. Возьму с собой бутсы и форму – может, тоже в конце выпустят, чтобы забил парочку голов и поставил какой-нибудь рекорд.

А если серьезно, что тут можно говорить? Мы уже увидели команды уровня Кубы и Брунея. Если мы говорим о футбольном шоу, посидим и посмеемся. А если мы говорим о футболе, то тут нечего обсуждать, – сказал бывший игрок сборной России.