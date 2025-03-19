Не только Дзюба идет на рекорд. Карпин тоже близок к уникальному достижению

Сколько ещё матчей ему нужно не проиграть?

В товарищеском матче сборных России и Гренады Артём Дзюба может установить рекорд по количеству голов за национальную команду и обойти Александра Кержакова. Однако на рекорд сейчас замахивается не только нападающий. Главный тренер Валерий Карпин тоже приближается к уникальному достижению. На данный момент его беспроигрышная серия в российской сборной составляет 13 матчей. Пусть даже в отсутствие официальных игр этот результат несколько обесценивается, факт остаётся фактом. Рассказываем, кто выдавал длительные беспроигрышные серии во главе нашей национальной команды.

Павел Садырин, 11 матчей

Первым тренером сборной России был Павел Садырин, начавший работу летом 1992 года. Экс-чемпион страны с «Зенитом» и ЦСКА с ходу выдал 11-матчевую серию без поражений. Сперва наша команда победила в товарищеском матче Мексику (2:0), а потом успешно играла и в отборочном цикле ЧМ-1994. Сборная России победила Исландию дома (1:0), два раза Люксембург (2:0 и 4:0) и Венгрию (3:0), сыграла вничью с Грецией (1:1) и Исландией на выезде (1:1). Кроме того, достаточно успешно провела спарринги с США (1:0 и 0:0), Сальвадором (2:1) и Израилем (2:2). Итого: семь побед и четыре ничьих с августа 1992-го по июнь 1993-го.

Только гарантировав себе путёвку на ЧМ-1994, команда Садырина впервые уступила. Случилось это в товарищеской встречей с Францией (1:3) в Кане. В том матче, кстати, Карпин не реализовал пенальти, который мог бы вернуть нашу сборную в игру за полчаса до конца. Потом были печально известное «Письмо 14» и разочарование на самом чемпионате мира.

Фабио Капелло, 11 матчей

Легендарный итальянский тренер принял сборную России летом 2012-го. Стартовал с восьмиматчевой беспроигрышной серии, но на следующий год наша команда под руководством Фабио Капелло дважды подряд уступила в отборе ЧМ-2014. После этого не проигрывала ещё на протяжении 11 матчей. С сентября 2013-го по июнь 2014-го одержала семь побед и четыре раза сыграла вничью.

В ходе этой серии сборная России в отборе ЧМ-2014 дважды обыграла Люксембург (4:1 дома и 4:0 в гостях) и один раз Израиль (3:1), разошлась миром с Азербайджаном (1:1). Затем провела шесть товарищеских матчей – с Сербией (1:1), Южной Кореей (2:1), Арменией (2:0), Словакией (1:0), Норвегией (1:1) и Марокко (2:0). Продолжила серию ничья в 1-м туре чемпионата мира с Южной Кореей (1:1). А вот во 2-м туре случилось поражение от Бельгии (0:1).

В 3-м туре команда Капелло добыла лишь ничью с Алжиром и вылетела. Итальянский тренер остался в сборной России после ЧМ-2014, но так долго без поражений уже не обходился. И ушёл через год.

Олег Романцев (второй заход), 13 матчей

Олег Романцев дважды приходил в сборную России и оба раза выдавал длительные беспроигрышные серии. Во второй свой заход – из 13 матчей. С апреля 2000-го по ноябрь 2001-го наша команда одержала восемь побед при пяти ничьих в отборочном цикле ЧМ-2002 и товарищеских встречах.

В квалификации чемпионата мира российская сборная не проигрывала семь туров. Одолела Швейцарию (1:0), Фарерские острова (1:0) и дважды Люксембург (3:0 дома и 2:1 в гостях), взяла четыре очка у Югославии (1:0 на выезде и 1:1 на своём поле) и выдала домашнюю ничью со Словенией (1:1). Без поражений провела ещё шесть спаррингов – с США (2:0), Словакией (1:1), Молдавией (1:0), Израилем (1:0) и Грецией (3:3 в гостях и 0:0 дома).

Завершилась успешная серия в выездном отборочном матче ЧМ-2002 со Словенией – команда Романцева уступила со счётом 1:2 не без «помощи» английского судьи Грэма Полла, назначившего крайне спорный пенальти на 90-й минуте. Перед чемпионатом мира результаты ухудшились, а на самом турнире сборная России не вышла из группы. Хотя победила на старте Тунис. После этого была бита Японией и Бельгией – и Романцев оставил свой пост.

Валерий Карпин, 13 матчей

Своё первое и до сих пор единственное поражение в сборной России Карпин-тренер потерпел в ноябре 2021-го – в решающем матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией (1:0). До этого, возглавив национальную команду, он не проигрывал на протяжении шести туров квалификации. А с момента отстранения сборной России у Карпина девять побед (включая шесть подряд до сегодняшнего дня) и четыре ничьих.

Давайте вспомним результаты этих товарищеских матчей. Наша команда обыграла Кыргызстан (2:1), Ирак (2:0), Камерун (1:0), Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0). Заработала ничьи с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Кенией (2:2).

До нового рекорда осталось всего пять матчей. Карпин может установить его уже в нынешнем году.

Дик Адвокат, 16 матчей

13 лет назад рекорд Романцева едва не превзошёл Дик Адвокат. Нидерландский тренер остановился всего в одном матче от его повторения. Сборная России не уступала под его руководством в течение 16 матчей – восемь побед и восемь ничьих с марта 2011-го по июнь 2012-го.

По ходу этой серии команда Адвоката в отборочном цикле Евро-2012 взяла четыре очка у Армении (3:1 дома и 0:0 в гостях), победила Македонию (1:0), Словакию (1:0) и Андорру (6:0), сыграла вничью с Ирландией (0:0). Не уступила ни в одной из товарищеских встреч – с Катаром (1:1), Камеруном (0:0), Сербией (1:0), Грецией (1:1), Данией (2:0), Уругваем (1:1), Литвой (0:0) и Италией (3:0). Затем уже в финальной стадии чемпионата Европы разгромила Чехию (4:1) и разошлась миром с Польшей (1:1).

Прервалась серия в последнем матче Адвоката в сборной России. Наша команда вылетела с Евро-2012, потерпев поражение от Греции (0:1). Нидерландский тренер был уволен.

Олег Романцев (первый заход), 17 матчей

Рекорд Романцева держится уже 29 лет! С марта 1995-го по июнь 1996-го сборная России не проигрывала 17 матчей подряд. Более того, выдала впечатляющую 12-матчевую победную серию. Всего же выиграла 15 раз. Романцев принял сборную России после ЧМ-1994. В начале его работы случились поражения в спаррингах с Германией и Словакией. Затем всё пошло как по маслу. В отборочном цикле Евро-1996 наша команда победила Грецию (3:0 в гостях и 2:1 дома), Фарерские острова (3:0 на своём поле и 5:2 на выезде), Финляндию (6:0 в гостях и 3:1 дома) и Сан-Марино (7:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В товарищеских встречах российская сборная превзошла Югославию (2:1), Мальту (2:0). Исландию (3:0), Словению (3:1), Ирландию (2:0), Катар (5:2), ОАЭ (1:0) и Польшу (2:1). Ещё выдала ничью с Бельгией (0:0).

В тот период сборная России поднялась на самое высокое за всю свою историю третье место в рейтинге ФИФА. Поэтому на Евро-1996 наши ехали с большими амбициями, несмотря на попадание в сложную группу. Но после поражений от Италии (1:2) и Германии (0:3) и ничьей в 3-м туре с Чехией (3:3) вернулись с клеймом неудачников, а главный тренер подал в отставку.