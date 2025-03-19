«Фиорентину» оштрафовали за перфоманс фанатов в матче с «Ювентусом».

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Встреча 29-го тура Серии А проходила во Флоренции и завершилась победой хозяев (3:0).

Перед матчем сектор болельщиков тосканского клуба выстроил надпись «Juve m***a» («Ювентус» – дерьмо»), держа фиолетовые и белые флажки.

Санкции «Фиорентине» были вынесены вчера и выразились в крупном штрафе и предупреждении.

«Штраф в размере 50 000 евро с предупреждением для «Фиорентины», за то, что его болельщики, находившиеся в секторе, известном как Curva Ferrovia, до начала матча представили перфоманс с оскорбительным выражением в адрес команды соперника», – говорится в заявлении дисциплинарного органа.

Санкция также была наложена «за то, что его болельщики в ходе матча скандировали грубые кричалки в адрес игроков и фанатов команды соперника, а также за то, что, наконец, бросили три дымовые шашки в сектор, занятый болельщиками команды соперника».