ПСЖ и ван Дейк не ведут переговоров

Между «ПСЖ» и Вирджилом ван Дейком ничего нет.

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По информации журналиста Жульена Лорана, между клубом и игроком нет ни переговоров, ни предложения подписного бонуса в 100 миллионов евро, как сообщали некоторые СМИ ранее.

Защитник «Ливерпуля» говорил с директором «ПСЖ» Луишем Кампушем и президентом Нассером Аль-Хелайфи после ответного матча Лиги чемпионов, но это был разговор не о его будущем, а о двух сыгранных матчах.

Контракт ван Дейка с «Ливерпулем» истекает этим летом.