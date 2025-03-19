Куда пропал скандальный футболист Роман Еременко

«Белая полоса», «кокаинщик», «кривая дорожка» – именно такие заголовки материалов можно встретить, если искать информацию про Романа Ерёменко во всемирной паутине. Бывший игрок «Рубина», ЦСКА и «Ростова» успел сменить много клубов за карьеру, а сейчас выступает за финский «Гнистан». 19 марта полузащитнику исполняется 38 лет, а мы рассказываем, как Роман проделал путь от Лиги чемпионов до «подвалов» Финляндии.

Универсальность, техничность и интеллект

Роман родился в спортивной семье. С восьми лет он занимался в детских футбольных школах Финляндии, а в 17 даже сумел сыграть со своим отцом за одну команду. Талантливого полузащитника купил итальянский «Удинезе», но игроком основного состава финн так и не стал – сначала оставался в запасе, позже играл за дубль и был отдан в аренду «Сиене» и киевскому «Динамо».

Там Юрий Сёмин, Валерий Газзаев и Олег Лужный сделали из молодого игрока основной «мозговой центр» команды. При них Роман много выходил в стартовом составе, был полезен на поле как при атаке, так и при обороне. Принял участие в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Лиге Европы. Клуб не хотел терять своего лидера, но казанский «Рубин» добился трансфера полузащитника.

Пик карьеры был в России

На самом старте Роман играл на разных позициях: в опорной зоне «шестёркой», под нападающим, оттянутым форвардом и на краю. Лучше всего использовать качества игрока смог Курбан Бердыев в «Рубине», поставив футболиста атакующим полузащитником. Так раскрылся весь заложенный потенциал, и впоследствии Роман занимал эту позицию в следующих клубах.

За три сезона в «Рубине» Ерёменко провёл 100 матчей и забил 17 голов, но покинул он клуб со скандалом. Полузащитник стал считаться легионером, поскольку имел двойное гражданство и был заигран за сборную Финляндии. Футболист разорвал контракт в одностороннем порядке, сославшись на правила ФИФА.

Он перешёл в ЦСКА и добавил креатива в середине поля. Стал лучшим игроком сезона-2014/2015 по версии РПЛ. Была череда травм и операция, но после восстановления хавбек показывал достойную технику и качество игры.

Дисквалификация и попытки вернуться в прежнюю форму

По решению КДЭИ УЕФА футболист сборной Финляндии и ЦСКА был отстранён сначала на месяц, а затем на два года с 6 октября 2016-го. Положительную допинг-пробу, содержащую кокаин и его метаболиты, получили после матча группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА. Для футболиста, который находился на пике карьеры, это стало серьёзным ударом.

Незадолго до оглашения УЕФА результатов по делу футболиста вышла книга финского публициста Мортена Вестё – «Ерёменко: история футбольной семьи». Внутри были отрывки разговоров с членами семьи, игроками, тренерами и друзьями футболиста, а на создание ушло два года. Сам автор в интервью изданию LIFE так описывает суть своего произведения: «Я бы сказал, что главная тема – безоговорочная любовь семьи Ерёменко к футболу и спорту». В книге отсутствуют главы про употребление наркотических веществ, и добавлять их Вестё не планировал.

В интервью Нобелю Арустамяну полузащитник так описывал свою дисквалификацию: «Мыслей послать карьеру к чёрту не было. Нужно было показать, что всё не так, доказать».

Переход Романа в 2018 году после завершения бана в стан «Спартака» не оценили активные болельщики обеих команд. Игрок провёл семь встреч, но текучка главных тренеров и недостаточные физические кондиции привели к расторжению контракта.

Валерий Карпин в «Ростове» смог вдохнуть новую жизнь в игрока, который, казалось бы, уже потерял свою былую мощь. СМИ и болельщики восхищались тем фактом, что игрок снова блистает, как и 10 лет назад. По итогам сезона-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии COVID-19, Роман занял третье место в рейтинге «Лучших игроков по мнению главных тренеров РПЛ». Но после перенесённого заболевания футболист не смог выйти на прежний уровень и разорвал контракт с клубом.

Близок ли закат карьеры?

Роман уехал в Финляндию, где живёт с женой и тремя детьми. С 2022 года он выступал за клубы ХИФК, «Хонка» и «Гнистан», которые играют в Вейккауслиге, высшем дивизионе страны.

Ерёменко – достаточно скрытный человек и не так часто общается с прессой. Сейчас он живёт в своём мире, не говорит о завершении карьеры и мечтает показывать достойный уровень игры. Кто знает, может быть, он пойдёт по стопам отца и станет футбольным тренером? Или захочет побить рекорд Кадзуёси Миуры – самого возрастного игрока, который в 57 лет выступает за японский клуб «Атлетико Судзука»? Или спокойно закончит игровую карьеру и посвятит себя семье?

Ответы на эти вопросы знает лишь сам футболист. У него было всё – талант, мастерство и хорошая техника, которые он применил так, как сумел. Понятна лишь одна вещь – карьера Романа Ерёменко была запоминающейся.