Сборная России впервые сыграет отечественным мячом

В игре с Гренадой будут использоваться мячи российского бренда.

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Как сообщает официальный сайт РФС, товарищеский матч между сборными России и Гренады пройдет с использованием мяча "Меридиан. Время России", произведенного техническим партнером РФС J?GEL.

В производстве мяча использованы материалы, полученные в результате переработки пластика. На поверхности снаряда изображены 11 часовых поясов Российской Федерации, что символизирует непрерывность футбольной жизни в стране.

Игра с Гренадой станет первым официальным матчем для российской команды, в котором будет использован мяч отечественного бренда.