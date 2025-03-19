«Факел» нашел болельщика, издававшего «уханья» в игре с «Зенитом»

«Факел» нашел болельщика, связанного с инцидентом на матче с «Зенитом».

По информации «СЭ», клуб провел внутреннее расследования, в ходе которого вышел на болельщика на Южной трибуне – с высокой вероятностью именно он издавал «уханья» и оскорблял игроков «Зенита» во время матча 20- го тура Мир РПЛ (0:2).

«Факел» подал обращение в Апелляционный комитет РФС с просьбой о смягчении наказания КДК РФС – воронежский клуб был оштрафовал на один миллион рублей и наказан матчем без зрителей.