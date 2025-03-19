«Факел» нашел болельщика, издававшего «уханья» в игре с «Зенитом», и попросил РФС смягчить наказание: «Почему все должны страдать из-за поступка одного человека, который не умеет вести себя в обществе?»
«Факел» нашел болельщика, связанного с инцидентом на матче с «Зенитом».
По информации «СЭ», клуб провел внутреннее расследования, в ходе которого вышел на болельщика на Южной трибуне – с высокой вероятностью именно он издавал «уханья» и оскорблял игроков «Зенита» во время матча 20- го тура Мир РПЛ (0:2).
«Факел» подал обращение в Апелляционный комитет РФС с просьбой о смягчении наказания КДК РФС – воронежский клуб был оштрафовал на один миллион рублей и наказан матчем без зрителей.
«Мы не оглашаем детали, лишь акцентируем ваше внимание на нескольких аспектах. Во-первых, клуб подал жалобу в установленные сроки и провел собственное расследование, как и обещал. Проделан огромный объем работы. Клуб не только изучил все видеоматериалы, но и опросил сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников ЧОПа. Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован, все материалы переданы в правоохранительные органы. Мы сразу после того матча заявили о принципе нулевой терпимости к любым видам дискриминации, и наши слова не разошлись с делом. Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае – самое жесткое. Можем говорить даже о том, что оно самое жесткое в истории российского футбола. Поэтому мы и настаиваем на несоразмерности произошедшего. У нас самые высокие продажи абонементов в стране, самый высокий процент заполняемости стадиона. Воспитанники академии, ветераны и семейная аудитория на трибунах – почему все они должны страдать из-за поступка одного конкретного человека, который не умеет вести себя в обществе? Мы бы очень не хотели, чтобы облик воронежского болельщика так воспринимался из-за одного провокатора», – заявили в пресс-службе клуба.