Тренер Игорь Осинькин может покинуть «Крылья Советов»

Игорь Осинькин может покинуть «Крылья Советов»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может быть уволен до конца нынешней недели.
На данный момент стороны работают над расторжением контракта, сообщает Sport24.
59-летний специалист работает в самарском клубе с 28-го июля 2020 года.
После 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» занимают 12 место турнирной таблицы с 19 очками в активе. Команда Осинькина идет на серии из 2 поражений подряд. «Крылья Советов» уступили «Акрону» со счетом 0:2 и проиграли махачкалинскому «Динамо» 0:4.
Лидер чемпионата России – «Краснодар» (46).
В 22-ом туре самарская команда сыграет на родном поле с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 28 марта в 19:30 по мск.
Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Пименов опроверг слухи об уходе из клуба Игоря Осинькина.