Тренер Игорь Осинькин может покинуть «Крылья Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может быть уволен до конца нынешней недели.

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На данный момент стороны работают над расторжением контракта, сообщает Sport24.

59-летний специалист работает в самарском клубе с 28-го июля 2020 года.

После 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» занимают 12 место турнирной таблицы с 19 очками в активе. Команда Осинькина идет на серии из 2 поражений подряд. «Крылья Советов» уступили «Акрону» со счетом 0:2 и проиграли махачкалинскому «Динамо» 0:4.

Лидер чемпионата России – «Краснодар» (46).

В 22-ом туре самарская команда сыграет на родном поле с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 28 марта в 19:30 по мск.

Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Пименов опроверг слухи об уходе из клуба Игоря Осинькина.