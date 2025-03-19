Тесленко: со стороны ЦСКА было некрасиво взять и выбросить игрока

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко рассказал об уходе из московского ЦСКА летом 2020 года.

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«Клуб предлагал контракт на два года, а я хотел на один с возможностью продления. Когда доиграли сезон, начался карантин. Главным в молодёжной команде был Андрей Евгеньевич Аксёнов. Он позвонил во время карантина и сказал, что заинтересован во мне. На зимних сборах ЦСКА я сильно спрогрессировал, и Аксёнов вывел меня на позицию центрального в тройке защитников. Мне очень понравилось с ним работать, мы до сих пор в хороших отношениях. Аксёнов сказал, что будет разговаривать с руководством клуба о моём новом контракте, но там почему-то решили, что я не нужен ЦСКА. Якобы не увидели потенциала, что я могу развиться и дорасти до уровня РПЛ. Мне запретили подписывать новый контракт. Когда забирал трудовую, предложили поехать в «КАМАЗ» во Вторую лигу под задачу выхода в ФНЛ. Мы три месяца сидели на карантине без футбола, а спустя время взять и выбросить игрока — это было некрасиво со стороны ЦСКА. Но у меня нет обид. Считаю, жизнь складывается так, как должна. Всё, что ни делается, — к лучшему. На тот момент будущего в ЦСКА у меня не было», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Егором Тесленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.