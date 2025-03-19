Экс‑игрок «Рубина» хочет стать президентом эквадорского клуба «Эмелек»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Нобоа заявил о желании занять пост президента эквадорского клуба «Эмелек».

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39‑летний Нобоа готов завершить карьеру, всему виной травма, которая не позволяет ему вернуться на поле. Если министерство спорта не признает Хорхе Гусмана избранным президентом и будут назначены новые выборы, Кристиан будет баллотироваться в качестве кандидата.

— Мы работали над этим уже пару месяцев, как с точки зрения спортивных аспектов, так и с инвесторами и спонсорами, с которыми мы контактировали, — приводит слова Нобоа Segmento Football.

Нобоа вернулся в «Эмелек» в начале 2024 года, но из‑за травмы так и не провели ни одного официального матча за команду. В настоящее время его контракт с клубом приостановлен, и, как сообщается, он не получает никакой зарплаты.

Нобоа — многократный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны. В России он выступал за московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». За сборную Эквадора он провел 83 матча, забил 4 мяча.