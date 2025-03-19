Экс‑игрок «Рубина» хочет стать президентом эквадорского клуба «Эмелек»

Экс‑игрок «Рубина» и «Зенита» Нобоа хочет завершить карьеру и стать президентом эквадорского клуба «Эмелек»
Бывший полузащитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Нобоа заявил о желании занять пост президента эквадорского клуба «Эмелек».
39‑летний Нобоа готов завершить карьеру, всему виной травма, которая не позволяет ему вернуться на поле. Если министерство спорта не признает Хорхе Гусмана избранным президентом и будут назначены новые выборы, Кристиан будет баллотироваться в качестве кандидата.
— Мы работали над этим уже пару месяцев, как с точки зрения спортивных аспектов, так и с инвесторами и спонсорами, с которыми мы контактировали, — приводит слова Нобоа Segmento Football.
Нобоа вернулся в «Эмелек» в начале 2024 года, но из‑за травмы так и не провели ни одного официального матча за команду. В настоящее время его контракт с клубом приостановлен, и, как сообщается, он не получает никакой зарплаты.
Нобоа — многократный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны. В России он выступал за московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». За сборную Эквадора он провел 83 матча, забил 4 мяча.