В «Динамо» Мх ответили, при каком условии Хабиб сыграет за клуб

Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал об отношениях клуба с Хабибом Нурмагомедовым.

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"С Хабибом у нас тоже сохранились хорошие отношения. Выйти в матче РПЛ? Если мы будем играть в Лиге чемпионов (смеется). Другое ему неинтересно", - цитирует Гаджиева "СЭ".

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что видит перспективу возвращения сборной России и российских клубов на международную арену уже в текущем году.

После 21-го сыгранного тура махачкалинское "Динамо" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21-м набранным очком.